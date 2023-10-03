تموين جنوب سيناء يحرر 230 محضرًا لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة مكبرة علي الأغذية والمشروبات وحررت 230 محضرًا خلال شهر سبتمبر وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

وكلف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، ومباحث التموين والإدارات الرقابية والإدارات الخارجيه وبالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومجالس المدن بالمحافظة.

في مجال المخابز تم تحرير 20 مخالفة لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

- في مجال الأسواق تم تحرير محضر 210 محاضر صلاحية وسلع مجهولة المصدر، منها 32 كيلو كبدة فاسدة، و54 عبوة عسل منتهية الصلاحية، و42 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، و36 محضر بيع بأزيد من السعر المقرر.

- ضبط سكر مجهول المصدر:

- تحرير محاضر امتناع عن بيع سجائر وضبط 1513 علبة سجائر، وكذلك ربع طن سك ر مجهول المصدر ، و90 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و73 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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