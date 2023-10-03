بدوي رئيسا للجنه الاتصالات ونشات منصور ومرثا محروس وكيلين وعبادة لأمانة السر

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد بدوى بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز بمنصب وكيل اللجنه النائب احمد نشأت منصور وفازت النائبه مارثا محروس بمنصب وكيل اللجنة والنائب محمد عبادة أمين السر وتمت انتخابات بفوز هيئة مكتب اللجنه بالتزكية .

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه اشكر كل زملائي الذين اعطوني ثقتهم للمرة الرابعه برئاسة اللجنه ، مؤكداً أننا أسرة واحدة نعمل لمصلحة الوطن.

وتابع بدوي ان لجنه الاتصالات من أهم اللجان النوعيه في مجلس النواب وان انتخابات اللجنه تمت في أجواء تنم عن زماله ومشاركه فعاله من كل اعضاء اللجنة.

واضاف بدوي أن دور الانعقاد الجديد علي قدر كبير من الاهميه وستتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه ، ستكون محور اهتمام الشارع المصري وتلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديده.