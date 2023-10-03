"المشهد سريالي تماما".. الصليب الأحمر يصف الأوضاع في ناغورنو كاراباخ

وصف مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، المشهد في عاصمة ناغورنو كاراباخ، قائلًا إن المدينة لم يبق بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضح رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ماركو سوتشي، عبر رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان أن «المدينة الآن مهجورة تماما»، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف «المستشفيات… لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة. لذا فإن المشهد سريالي تماما».

وكانت بعثة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى ناغورنو كاراباخ، يوم الأحد، وسط استمرار نزوح الأرمن من المنطقة بعد هجوم عسكري أذري خاطف الشهر الماضي.

ويقود البعثة أحد كبار مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، وهي أول وجود للمنظمة العالمية بالمنطقة منذ نحو 30 عاما.

وطلبت أرمينيا من المحكمة الدولية أن تأمر أذربيجان بسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناغورنو كاراباخ والسماح للأمم المتحدة بدخول المنطقة.

وأمرت المحكمة الدولية، المعروفة رسميا باسم محكمة العدل الدولية، في فبراير/شباط أذربيجان بضمان حرية التنقل داخل ما يعرف بممر لاتشين المؤدي إلى المنطقة وخارجها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن 100 ألف من أرمن ناغورنو كاراباخ رحلوا إلى أرمينيا المجاورة.

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن فريقا تابعا للأمم المتحدة يزور ناغورنو كاراباخ في أذربيجان لم يرصد أي أضرار في البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمساكن أو المواقع الثقافية والدينية.

وجاءت الزيارة بعد أسابيع من سيطرة القوات الأذربيجانية على الجيب الموجود على أراضيها الذي يسكنه الأرمن مما أدى إلى خروج جماعي لأكثر من 100 ألف أرمني.

وقال دوجاريك للصحفيين «زملاؤنا هالهم الطريقة المفاجئة التي فر بها السكان المحليون من منازلهم والمعاناة التي سببتها لهم هذه التجربة».

وأضاف أن فريق الأمم المتحدة لم يتلق أي تقارير، سواء من السكان المحليين أو من آخرين، عن أعمال عنف ضد المدنيين بعد أحدث وقف لإطلاق النار.

وتابع «لم يشاهد أعضاء فريق الأمم المتحدة أي تدمير للبنية التحتية الزراعية أو حيوانات نافقة».

واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي، ونفت باكو ذلك وأكدت ترحيبها ببقاء الأرمن في المنطقة. وأصرت باكو على أنها لا تنوي مهاجمة أرمينيا نفسها.

وحثت أرمينيا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض عقوبات على أذربيجان بسبب عمليتها العسكرية في جيب ناغورنو كاراباخ وحذرت من أن باكو قد تهاجم أرمينيا نفسها قريبا ما لم يتخذ الغرب إجراء حازما.

وقال دوجاريك إن مهمة الأمم المتحدة تستهدف تقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية لكل من الأشخاص المقيمين والراحلين، مضيفا أن ممثلين عن المنطقة أبلغوا مسؤولي الأمم المتحدة بأن «ما بين 50 إلى 1000 أرمني ما زالوا حاليا في كاراباخ».

وتابع إنه لا متاجر مفتوحة في المدينة وأن أذربيجان تستعد لاستئناف الخدمات الصحية وبعض المرافق الأساسية في المدينة.

واستطرد: «يؤكد الفريق على ضرورة إعادة بناء الثقة»، مضيفا أن هذا يتطلب وقتا وجهدا من جميع الأطراف. وتابع «الأمم المتحدة تعتزم زيارة المنطقة بانتظام».

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