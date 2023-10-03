الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تحتفل دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة و برئاسة الدكتور خالد داغر، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، إذْ تقيم عددًا من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

البرنامج الكامل لاحتفالات أكتوبر في الأوبرا:

ففي الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الأوبرا سارة ذكي، أحمد عصام، أحمد سعيد، إيناس عز الدين مختارات من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبًا من الوجدان الوطني للشعب المصري منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوي يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم في عيد وغيرها.

فى الثامنة والنصف مساء السبت 7 أكتوبر على مسرح الجمهورية، يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية، كما يحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر أمسية في الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتي يا مصر، يا حلو ناديلي، طاير يا هوى، امتى الزمان، بيت العز، وغيرها ويعقد في السابعة مساء الإثنين 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني من أبطال القوات المسلحة، القبطان عمر عز الدين قائد عمليات إيلات ويديره الدكتور محمد عبدالغني تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت بطولات أكتوبر وفقرة فنية للشاعرين محمود الكريتي.

فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 10 أكتوبر يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلًا يتضمن نخبة مختارة من الأعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.