السعودية تعلن عن وظائف الأحوال المدنية للنساء لعام 1445

بحث السعوديون عن وظائف الأحوال المدنية للنساء خلال الساعات القليلة الماضية في السعودية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية فتح تلقي باب التقديم إلكترونيًا لهذه الوظائف وذلك عبر إجراء الخطوات التالية:

خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية

انتقل إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

سجل دخول إلى المنصة.

ثم اضغط على خيار إعلانات الوظائف الموجود في أعلى الصفحة.

انقر على خيار تقديم، ومن ثم اضغط على خيار الوظائف الشاغرة.

ثم اضغط على وظائف الأحوال المدنية من بين الوظائف المتوفرة.

أضف المعلومات المطلوبة منك لاستكمال بياناتك الشخصية.

ثم أضف المؤهلات العلمية التالية:

التخصص.

سنة التخرج.

الخبرة في المجال المرغوب.

اضغط على إرسال الطلب.



شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

تتمثل شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء فيما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية حصرًا.

يجب أن يكون عمر المتقدمة محصورًا بين 25 و35 عاما

أن تملك المتقدمة شهادة الثانوية العامة.

يجب أن تكون البطاقة الشخصية للمتقدمة سارية المفعول.

يجب ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم.

يجب ألا تكون المتقدمة حاصلة على عمل حكومي سابق.

في حال كانت المتقدمة متزوجة، يجب أن يكون الزوج يحمل الجنسية السعودية حصرًا.



الأوراق المطلوبة لوظائف الأحوال المدنية للنساء

إن الأوراق المطلوبة لوظائف الأحوال المدنية للنساء هي:

يجب تقديم السيرة الذاتية متضمنة جميع المعلومات الشخصية.

إضافة جميع المؤهلات العلمية.

إدراج العنوان الوطني.

صورة عن الهوية الشخصية.

عدم وجود مخالفات تمس السمعة العامة.

إدراج ورقة تثبت حسن السلوك.



جدير بالذكر ان الأحوال المدنية السعودية تعد جهة تابعة لوزارة الداخلية والتي تعنى بشؤون الأفراد في المملكة، وتقدم الكثير من الخدمات المتعلقة بالحياة المدنية للسكان، لذا سنستعرض أبرز المهام الموكلة للأحوال المدنية وهي كالتالي:

تنفيذ نظام الأحوال المدنية بالإضافة للائحة التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.

تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية واللوائح التنفيذية مع التعليمات الملحقة بهما.

تسجيل الحالة المدنية لكل مواطن وتوثيق كل الواقعات المدنية خلال حياته.

إصدار الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.

إصدار شهادات الميلاد والوفاة.

إصدار تصاريح الحج للمواطنين السعوديين.

تخصيص رقم وطني لكل مواطن وتوفير كافة البيانات المتعلقة للمواطنين ضمن قاعدة معلومات مرتبطة بوزارة الداخلية.

تنسيق العمل ما بين كافة الأفرع المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فنيًا من أجل إنجاز أعمال الأحوال المدنية.

تنظيم كافة وثائق الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة عمليات التزوير.

