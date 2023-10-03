مجيب عبد الرازق رئيسا تنفيذيا جديدا لنيوتنكس مصر

أعلنت شركة نيوتنكس Nutanix المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط عن تعيين مجيب عبد الرازق في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمواكبة خطط توسعها داخل السوق المصري.

يأتي هذا في ظل مواصلة نيوتنكس لنموها وتوسيع تواجدها عالميا ورغبتها في المساهمة في بناء مصر الرقمية ودعم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي تماشيا مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 علاوة على تقديم مصر كنموذج للدول الأفريقية الأخرى.

قال طلال السيف، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة نيوتنكس لمنطقة وسط الخليج ومصر، نحن متحمسون لأن يقود مجيب توسعات الشركة في السوق المصري بخبرة تزيد عن 17 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث يجلب مجيب ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد ويتمتع بسجل حافل كقائد مبيعات بارع يبني قطاعات سوقية ناجحة، ويحقق نموًا كبيرًا، ويساهم في ترسيخ نيوتنكس كلاعب رئيس في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

أكد مجيب عبد الرازق، المدير الإقليمي لشركة نيوتنكس في مصر، يمثل السوق المصري فرصه كبيرة ويملك إمكانيات هائلة للنمو ليمثل إضافة إلى الأعمال التجارية لدى نيوتنكس حيث تعد تكنولوجيا الحوسبة السحابية أولوية قصوى للشركات الخاصة والحكومية على حد سواء وسيكون تركيزي الرئيس على بناء عروض متميزة للخدمات المقدمة في مصر لتزويد القطاعات الاقتصادية الرئيسة داخل السوق مثل القطاع الحكومي وقطاع الخدمات المالية، والاتصالات، وصناعة النفط والغاز، بحلول مبتكرة لتقديم تجربة عملاء استثنائية بتحقيق أعلى درجات الجودة وبأقل تكلفة.

أضاف عبد الرازق، أتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا والمتطلعين الى الاستفادة من خدماتنا في مصر لخلق قصص نجاح متبادل ودفع التحول الرقمي للاقتصاد المصري،

تعد أحد العوامل الرئيسة التي تميز نيوتنكس هي ثقافة الشمول والتشاركية، حيث يتعامل الجميع كفريق واحد بروح المحارب، هذا التفكير التشاركي لا يضمن أن نحقق أهدافنا فقط بل نتجاوزها وأتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي والاستفادة من شغف فريقنا بالتميز لتحقيق النجاح في مصر.