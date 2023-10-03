رئيس مياه أسيوط يتابع الأعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من مهندسي ومسئولي الشركة، ووفد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس عاطف ناثان استشاري رئيس مجلس الإدارة الدعم الفني، والمهندس وحيد فهمى استشاري الصرف الصحي ، بهاء ابو النجا رئيس قطاع الدعم الفني، المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتفقد للوقوف على الملاحظات والاطمئنان على سير العمل تمهيدا لاستلام المحطة النهائي.

وأكد الشرقاوي، أن محطة معالجة القوصية تعمل على 41 ألف متر مكعب في اليوم تم بناؤها على مساحة تصل إلى 44 فدان، موضحا سيادته انه جارى عمل إحلال وتجديد بالمحطة من ترميم وصيانة المحابس بها.

كما أن زيارة تضمنت محطة رفع المياه المنقاة لاستلامها ابتدائيا موضحا الشرقاوي أن محطة رفع المياه بالمنقاه تشمل على 3 طلمبات غاطسة مقدار تصرف الطلمبة الواحدة 250 لتر / ثانية، هذا بجانب احتوائها على 12 بركة اكسدة، موضحا أن محطة المعالجة تعمل بنظام برك الأكسدة بالمعالجة الثنائية.

وصرح الشرقاوي أيضا محطة القوصية يصب بها ٥ محطات رفع وهم محطتي رفع القوصية 1،2 ومحطتي رفع مير 1، 2 ومحطة رفع بنى ادريس، وذلك لتخدم مدينة القوصية وقراها ليستفيد منها حوالى 700 ألف مواطن.

وفى نهاية الزيارة أوصي " الشرقاوي" بتلافى الملاحظات اولا بأول والانتهاء منها في اسرع وقت ممكن تمهيدا للاستلام.

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي

رئيس مياه أسيوط يتابع الاعمال النهائية لمحطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي