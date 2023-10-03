بعد عدة تأجيلات.. تعرف على مصير الجواهرجي لـ محمد هنيدي

أيام قليلة وينتهي النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد الجواهرجي، مع النجمة مني ذكي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات واستئناف التصوير، ويستعد صناع العمل لدخول الفيلم بعدها لمرحلة المونتاج، على أنّ تُحدد الشركة المنتجة موعد طرحه في دور العرض.

إذ انتهي النجم محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 95% من مشاهده الداخلية والخارجية في الفيلم وذلك بعدما استأنف التصوير مؤخرًا في مصر الجديدة وكذلك محافظة الفيوم.

ويجسد محمد هنيدي، خلال الأحداث دور تاجر مجوهرات، ويقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

صورة من كواليس الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم الجواهرجي بجانب محمد هنيدي كل من منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول وعدد كبير من النجوم ، الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو ،من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدي في السينما إذ قدمها في أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذي يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

وكان احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو”، وذلك بإحدى السينمات على طريق العين السخنة.

وقدم محمد هنيدي خلال العرض الخاص، أغنية مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

وطرح شارموفرز، أغنيتهم الجديدة مع النجم محمد هنيدي بعنوان "طبطبلي"، وهى الأغنية التي يتم تقديمها ضمن أحداث فيلم هنيدي الجديد “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي وغادة عادل الذى سيتم طرحه الأسبوع المقبل لينافس في موسم الصيف.