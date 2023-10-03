عبدالله شعيب ينضم لأبطال الفيلم القصير «الهاكر»

كشف الفنان الشاب عبدالله شعيب، عن انضمامه لأسرة الفيلم السينمائى القصير "الهاكر" والذي يتناول قصص لمشاكل الاختراق التي يواجهها البعض فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت؛ حيث يدور الفيلم في إطار من "الساسبنس" ممتع ومشوق.

وأشار الفنان عبدالله شعيب في تصريحات صحفيه، إلى أن العمل يتناول العديد من القصص الحياتية لبعض العاملين في الهاكر ومدى تأثيرهم على الأفراد وكيف يؤثر ذلك بالسلب على البعض.

وقال شعيب، إنه يجسد شخصية عادل وهو هاكر يحاول اختراق حساب شخص قام بسرقته، إلا أنه يتعرض لموقف خلال اختراقه لهذا الشخص وهو ما يغير حياته تماما.

وأكد عبدالله، أن العمل من بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب من خريجي معهد السينما وبعض الممثلين الهواة، لافتا إلى أن العمل من إخراج وتأليف السيد حمدي.

واختتم عبدالله قائلا: "نتمنى أن نصل للعالمية بهذا العمل، ونشارك من خلاله في عدد من المهرجانات الدولية".