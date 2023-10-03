نقيب المنقيب المهندسين يتعرض لحادث سير اثناء عودتة من عزاء نقيب اسيوط

تعرض منذ قليل المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الى حادث اليم وذلك اثر عودتة من عزاء المهندس أسامة أنور نقيب مهندسين أسيوط

وتبين ان المهندس طارق النبراوى مصاب باشتباه نزيف بالبطن اشتباه كسر بقاع الجمجمة وسائقه أحمد صلاح احمد 43 سائق، القليوبية، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وكان المهندس طارق النبراوي ذهب لأداء واجب العزاء في المهندس الراحل أسامة أنور نقيب مهندسي أسيوط، واثناء عودتة على طريق بنى سويف وتم نقلة الى مستشفى بنى سويف التخصصى هندسين يتعرض لحادث اثناء عودتة من عزاء نقيب