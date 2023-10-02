دبلوماسي رواندي ينتقد سياسة الهجرة البريطانية

ظهر شريط فيديو للمفوض السامي الرواندي، لدى المملكة المتحدة، ينتقد فيه سياسة الهجرة التي تتبعها الحكومة البريطانية.

تم تصوير جونستون بوسينغي، سرا من قبل مجموعة الحملة المسماة "Led By Donkeys" في تحقيق سري كشف النقاب عنه يوم السبت (30 سبتمبر).

وقال وزير العدل السابق، الذي يشغل الآن منصب السفير إن القادة البريطانيين بحاجة إلى سياسة هجرة طويلة الأجل عندما سئل عما سيقوله لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأضاف بوسينجي، أن يجب أن يكون لديهم فكرة طويلة الأجل، أن يكون لديهم سياسة طويلة الأجل لجعلها خيارا للناس لعدم المخاطرة بحياتهم عند القدوم إلى المملكة المتحدة، لأنه في الوقت الحالي ، لا يأتي الكثير من الناس إلى هنا بسبب الحرب في بلادهم. لا ، إنهم يأتون إلى هنا لأنهم ميؤوس منهم. إنهم يأتون إلى هنا لأنه ليس لديهم مستقبل".

يقول جونستون بوسينغي، وفي جزء آخر من تحقيق "بقيادة الحمير" الذي أجراه الصحفي أنتوني بارنيت، إنه من "غير الأخلاقي" أن تدعي بريطانيا أنها بلد رحيم بالنظر إلى ماضيها في أماكن مثل "أفريقيا" و"الهند" و"الصين".

وتابع: "من غير الأخلاقي أن يظل هذا البلد يرى نفسه كبلد لاجئ، بلد العزاء، بلد الحماية، بلد الرحمة". لقد استعبدوا الملايين من الناس لمدة 400 عام".

انتقدت حكومة رواندا التحقيق الذي أجرته LedByDonkeys، إن كيغالي تعمل من موقع الاحترام المتبادل والحوار المفتوح مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية التي وقعها كلا البلدين.

وقالت إن مفوضها السامي لدى المملكة المتحدة يلعب "دورا مهما في الحفاظ على" العلاقات الثنائية بين البلدين.

حظي الاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا لإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا بانتقادات كبيرة من لندن، معظمها من معارضيها والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين دعوا إلى إلغائه.

وقضت محكمة الاستئناف البريطانية بترحيل المهاجرين إلى رواندا "غير قانوني" في يونيو.