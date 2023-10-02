المرور على وحدات الرعاية الأساسية بمركزي أخميم وسوهاج

لمتابعة سير العمل..

تفقد الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عاطف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، خلال جولة قام بها عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركزي أخميم وسوهاج، حيث تفقد سير العمل بوحدات جزيرة محروس، الحواويش، المركز الحضري بأخميم، الروافع .





جرى تنفيذ الجولة بناء على توجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بضرورة تكثيف المرور على وحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية المنوطة بها للمواطنين المترددين عليها .

وشدد وكيل المديرية على ضرورة إلتزام الأطقم الطبية وجاهزيتهم وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن مؤكدا على إلتزام الأطقم الطبية بالزي الخاص بكل فئة من الفئات الطبية والظهور بمظهر يليق بمقدمي الخدمة الطبية .

ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة أن القيادة السياسية تولي صحة المواطن كل الإهتمام وتقدم الدعم للمنظومة الطبية بإستمرار.

وفي ذات السياق تفقد أيضا وكيل المديرية مستشفى أخميم المركزي والمرور على استقبال المستشفى والعيادات الخارجية والحضانات وقسم النساء وأشاد بانتظام العمل بالمستشفى وتواجد والتزام الأطقم الطبية .