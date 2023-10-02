مصطفى محمد لاعب الشهر بنادي نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي عن حصول الدولى المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق الأول، على الأفضل خلال شهر سبتمبر داخل النادي.

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مصطفى محمد

مصطفى محمد

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 de septembre by @ILIANE_INFO 📉@mmostafa_11 avec 47,53% des voix 🇪🇬🏹 — FC Nantes (@FCNantes) October 2, 2023

الدوري الفرنسي:

ويأمل مصطفى محمد في مواصلة اللحاق بـ كيليان مبابي متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتخطيه من أجل تحقيق حلمه الأكبر وهو التتويج بلقب الهداف.

ويملك مصطفى محمد خمسة أهداف ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، خلف مبابي المتصدر برصيد 7 أهداف.

وسجل النجم الدولي المصري، هدفًا مميزًا في مباراة فريقه الأخيرة ضد لوريان من ركلة حرة سكنت الشباك، فيما فشل كيليان مبابي في التسجيل في مباراة فريقه الماضية باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، بعدما انتصر النادي الباريسي برباعية نظيفة.

ويستهدف مصطفى محمد في تسجيل هدف، أو اثنين من أجل مواصلة ملاحقة مبابي في ظل صراعه مع نجم باريس سان جيرمان على لقب الهداف.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي:

- كيليان مبابي 7 أهداف.

- مصطفى محمد 5 أهداف.

- وسام بن يدر مهاجم موناكو 4 أهداف.

- المغربي نبيل العليوي لاعب لوهافر 4 أهداف.