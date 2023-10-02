عاجل
مصطفى بكري يقطع كلمة الرئيس السيسي والحضور يهتفون: عايزينك (شاهد)
الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ملك زاهر تهوس متابعيها بنحافة خصرها وأنوثتها| صور

ملك زاهر
ملك زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك زاهر بعض اللقطات من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وبدت ملك زاهر بفستان أزرق ساحر تميز بقصته المجسمة ومثبت بكتف واحد، بالإضافة لأكمام منفصلة طويلة نفس اللون؛ لتعكس أناقتها وقوام وقوامها الممشوق.

 

وتزينت ملك زاهر بمجوهرات رقيقة، ضمت أقراطا مثبتة على الأذن وسلسلة رقيقة وخاتمين، كما حملت حقيبة صغيرة باللون الفضي.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها وكتفيها بشكل ويفي مرتب وجذاب، كما اختارت اللون الأشقر؛ لتحصل على لوك أنثوي مثير.

 

ووضعت الفنانة ملك زاهر مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالرموش الصناعية مع الكحل الأسود، وظلال العين بدرجات الوردي الفاتحة؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

مواد متعلقة

أبرزها يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لسمك التونة تعرفي عليها

هنا الزاهد تسرق الأضواء بالأبيض الساحر في "الحكاية"

أسرع طرق تنظيف عيون البوتجاز.. كيف تتجنبين انسدادها

زيت العرقسوس.. يحمي البشرة من أشعة الشمس ويعالج حب الشباب

يخفف من التهاب القولون.. طريقة تحضير كيك البرتقال بالشوفان

على خطى المطاعم| طريقة تحضير تيراميسو بالفراولة

بفستان من الورود| أديل تشعل المسرح بجمالها في أحدث حفلاتها

منى زكي تستعرض أنوثتها بالدانتيل الشفاف والأحمر الصاخب
الجريدة الورقية