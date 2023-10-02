ملك زاهر تهوس متابعيها بنحافة خصرها وأنوثتها| صور

نشرت الفنانة الشابة ملك زاهر بعض اللقطات من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت ملك زاهر بفستان أزرق ساحر تميز بقصته المجسمة ومثبت بكتف واحد، بالإضافة لأكمام منفصلة طويلة نفس اللون؛ لتعكس أناقتها وقوام وقوامها الممشوق.

وتزينت ملك زاهر بمجوهرات رقيقة، ضمت أقراطا مثبتة على الأذن وسلسلة رقيقة وخاتمين، كما حملت حقيبة صغيرة باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها وكتفيها بشكل ويفي مرتب وجذاب، كما اختارت اللون الأشقر؛ لتحصل على لوك أنثوي مثير.

ووضعت الفنانة ملك زاهر مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالرموش الصناعية مع الكحل الأسود، وظلال العين بدرجات الوردي الفاتحة؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.