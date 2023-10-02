روسيا تُحبط هجمات القوات الأوكرانية وتقضي على المئات من أفرادها

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط جميع الهجمات التي شنتها قوات كييف خلال اليوم الماضي، والقضاء على المئات من أفرادها، وإسقاط 45 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

- على محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديًا.

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريًا.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 45 طائرة مسيرة واعترضت صاروخين أطلقا من منظومة "هيمارس" الأمريكية.

- دمرت القوات الروسية مستودعات الوقود وذخائر جوية للقوات الأوكرانية في مطار دنيبروبيتروفسك.

- على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على 65 عسكريًا أوكرانيًا.

- قصفت القوات الروسية في مدينة بيتروفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية مركز اتصالات تابعًا للواء الميكانيكي 66 الأوكراني.

نيويورك تايمز تكشف تفاقم في سيطرة روسيا على أراضٍ بمنطقة دونباس:

بلغت الأراضي التي كسبتها "روسيا" مُنذ بداية العام الجاري في منطقة العملية الخاصة، أكثر من 857 كيلومترًا مربعًا، بينما كسبت "أوكرانيا" 370 كيلومترًا مربعًا، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت.

وبحسب الصحيفة، تطلعت أوكرانيا منذ بداية العام 2023 إلى تقسيم القوات الروسية بشن هجوم في المناطق الجنوبية، الأمر الذي فشلت فيه ولم يسرِ كما هو مخطط له. ولم تنجح في تغيير خط الجبهة بعد أشهر من القتال العنيف والخسائر الفادحة.

ووفقًا لتحليل "نيويورك تايمز" للبيانات الصادرة عن معهد دراسة الحرب، "في حين حققت أوكرانيا مكاسب صغيرة في الجنوب، سيطرت روسيا على مساحات أكبر من الأراضي بشكل عام، معظمها في الشمال الشرقي".

وعلى الجانب الآخر من خط المواجهة، كان كل ميل من الأراضي بمثابة معركة طاحنة للقوات الأوكرانية فشلت فيها في القيام باختراق سريع.

وأشار المقال إلى أنه تم استبدال الجنود والقادة الأوكرانيين أصحاب الخبرة الذين قتلوا في وقت سابق من العملية العسكرية، بمجندين جدد يفتقرون إلى التدريب الكافي.