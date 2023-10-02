مزج البروتين الكامل مع الألياف النباتية يعزز فقدان الوزن

قالت خبيرة التغذية، مارغريتا كوروليفا، إن مزيج البروتين الكامل مع الألياف النباتية يعزز فقدان الوزن.

ونصحت خبيرة التغذية كوروليفا الأشخاص الذين يفقدون الوزن بالجمع بين البروتين والألياف النباتية، ووفقًا للأخصائية، فإن مثل هذا المزيج من المنتجات له تأثير إيجابي على عمليات التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن.

لإنقاص الوزن، يجب الجمع بين مصادر البروتين الكامل والألياف النباتية، البروتين هو الدواجن واللحوم والأسماك، والألياف النباتية هي أطباق جانبية نباتية وسلطات خضراء، هذا ما شاركته مارجريتا كوروليفا مع موسكو 24.

وأوضحت الخبيرة أن هضم هذا الطعام يتطلب الكثير من الطاقة من الجسم وبالتالي، يحدث التوليد الحراري العالي للأغذية، حيث يكون الهضم مصحوبًا بعملية استقلاب أكثر كثافة.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل الجسم على الفيتامينات والبروتينات الضرورية لنمو العضلات وأنسجتها (وهو أمر مهم أيضًا للحفاظ على النحافة وفقدان الوزن).