500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى.. صور

أدى 500 قاض من القضاة الجدد، صباح اليوم، الإثنين، اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك إيذانًا ببدء مهام عملهم.

حضر مراسم اداء اليمين كلا من المستشار حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض والمستشار محمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إسماعيل عطية محمد إسماعيل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبدالهادي محمد رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد شوقي النائب العام

500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلي القضاة الجدد بتوليهم مهام عملهم، متمنيا لهم بالتوفيق و شدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني و العلمي اثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء و سرعة الفصل في القضايا المنظورة امامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.

500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى

يذكر أن القضاه الجدد بينهم 10 قاضيات أدين اليمين القانونية لبدء عملهم بعد الموافقة على تعيينهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الجمهورية