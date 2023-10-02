التعاون الإسلامي: وضع خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي بدول المنظمة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إنه جار العمل لوضع خطة استراتيجية لتحقيق تنمية زراعية وريفية مستدامة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دول المنظمة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام اليوم لاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف طه - في بيان للمنظمة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 23 دولة عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر والجوع يتعذر تحقيقه دون الاهتمام الجاد بتنمية النظم الزراعية والغذائية، خاصة في البلدان الأقل نموًا في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن لدى الدول الأعضاء في المنظمة فرصًا عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي، لوجود أراضي صالحة للزراعة وموارد وتقنيات تضمن الاكتفاء الذاتي.