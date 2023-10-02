الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

معرض حديث الملامح بالأسلوب التشكيلي لأماني زكريا في الأوبرا.. الليلة

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالاوبرا معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا وذلك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين 2 اكتوبر ويستمر حتى الاثنين 9 اكتوبر .

يضم المعرض حوالى 27 عمل فنى تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج ( الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ) وتتناول فكرة المعرض إختلاف الثقافات و اللغات حيث تجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر ان الفنانة امانى زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت عدة معارض منفردة.

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