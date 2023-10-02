معرض حديث الملامح بالأسلوب التشكيلي لأماني زكريا في الأوبرا.. الليلة

تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالاوبرا معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا وذلك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين 2 اكتوبر ويستمر حتى الاثنين 9 اكتوبر .

يضم المعرض حوالى 27 عمل فنى تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج ( الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ) وتتناول فكرة المعرض إختلاف الثقافات و اللغات حيث تجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر ان الفنانة امانى زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت عدة معارض منفردة.