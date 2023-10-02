محافظة أسيوط تشهد استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض .. اليوم الاثنين 2 اكتوبر
شهدت محافظة أسيوط استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، حيث استقرت الاسعار عند :
سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا
سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا
سعر كرتونة البيض الطليق 155 جنيهًا
استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 75 جنيها للكيلو على أساس سعر المستهلك
وتم تحديد سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك بـ 95 جنيها للكيلو ويختلف ذلك باختلاف المنطقة
واليوم استقرت أسعار الفراخ البلدي عند حوالي 117 جنيهًا للكيلو ويختلف هذا حسب المنطقة
وسجلت أسعار الفراخ البانيه استقرارا لتصل إلى نحو 190 جنيها للكيلوجرام
ويعد استقرار أسعار الدواجن والبيض مؤشرًا إيجابيًا على وجود استقرار في سوق الدواجن في محافظة أسيوط، وهو يعكس توافر الكميات الكافية من الدواجن والبيض بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.
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