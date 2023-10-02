رئيس مياه اسيوط يتفقد محطة الوليدية

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة مياه الوليدية المرشحة والمعنية بتغذية منطقة الوليدية ومنطقة شرق أسيوط بالإضافة إلى امداد عدد من قري مركز أسيوط بحري والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 600 ل/ث

واكد الشرقاوى تاتي زيارته للمحطة بعد حصولها على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) والتى تمنح كل عامين تحت إشراف الشركة القابضة للمياه حفاظا على الأصول وزيادة الأنتاج، طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

تفقد رئيس الشركة مكونات المحطة مطمئنا على سلامة أداء العاملين بالمحطة وسلامة المنتج المقدم للمواطنين باعتبار أن جودة المنتج المقدم للمواطنين على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية المعمول بها.

رئيس مياة اسيوط يتفقد مرشحة الوليدية ليتابع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس مياة اسيوط يتفقد مرشحة الوليدية ليتابع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس مياة اسيوط يتفقد مرشحة الوليدية ليتابع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين