تشيلسي في مهمة صعبة أمام فولهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فولهام ضمن ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "كرافين كوتاج".

موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم والقناة الناقلة

تنطلق صافرة لقاء تشيلسي وفولهام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع مباراة تشيلسي ضد فولهام، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق جواد بدة.

ترتيب تشيلسي وفولهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 2 وخسارة 3 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6.

بينما يتواجد فريق فولهام في المركز الثاني عشر، برصيد 8 نقاط، حصدها من فوزين وتعادلين، وتذوق طعم الهزيمة في مواجهتين.