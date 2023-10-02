مارثون للمشي بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق، صباح اليوم الاثنين، مارثون للمشي تحت شعار "صحتك فى مشيتك"، ضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب الجدد والقدامى احتفالا بالعام الدراسى الجديد، داخل الحرم الجامعى.

يأتي الماراثون في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة النشاط الرياضي والتوعية بأهمية المشي، كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بين جميع فئات المجتمع الأكاديمي.

وأنطلقت فعاليات الماراثون تحت إشراف الدكتورة نادية الصاوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية ومديرها العام.

وشهد المارثون تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك فيه حوالي ٤٠٠ طالبة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.