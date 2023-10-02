تحرير 13محضر مخالفات وغلق ورش بمركز المحلة الكبرى

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 13 محضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة كهربائى سيارات بعزبة راتب نطاق الوحدة المحلية العامرية و مقهى بقرية سنبارة نطاق الوحدة المحلية دمرو و ورشة تصليح موتوسيكلات بقرية محلة أبو على نطاق الوحدة المحلية محلة أبو على و ورشة حديد بقرية طنبارة نطاق الوحدة المحلية الشهيدى و ورشة ألوميتال بقرية كفر دمتنو نطاق الوحدة المحلية نمرة البصل و محل قطع غيار سيارات بقرية الهياتم نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة سمكرة سيارات بقرية لابشيط نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة سمكرة بقرية شبرابابل نطاق الوحدة المحلية شبرابابل و ورشة ميكانيكا بقرية لابشيط نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة أخشاب بقرية المعتمدية نطاق الوحدة المحلية المعتمدية و ورشة تصليح كاوتش بقرية بشبيش نطاق الوحدة المحلية بشبيش و ورشة سمكرة بقرية الحوامدية الجديدة نطاق الوحدة المحلية محلة حسن و محل حبوب بقرية البنوان نطاق الوحدة المحلية البنوان

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75% على أعمدة الطرق الرئيسية و فصل التيار عن 59 لوحة و إعلان مضئ