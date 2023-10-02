الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 13محضر مخالفات وغلق ورش بمركز المحلة الكبرى

ورش مخالفة بالمحلة
ورش مخالفة بالمحلة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 13 محضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة كهربائى سيارات بعزبة راتب نطاق الوحدة المحلية العامرية و مقهى بقرية سنبارة نطاق الوحدة المحلية دمرو و ورشة تصليح موتوسيكلات بقرية محلة أبو على نطاق الوحدة المحلية محلة أبو على و ورشة حديد بقرية طنبارة نطاق الوحدة المحلية الشهيدى و ورشة ألوميتال بقرية كفر دمتنو نطاق الوحدة المحلية نمرة البصل و محل قطع غيار سيارات بقرية الهياتم نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة سمكرة سيارات بقرية لابشيط نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة سمكرة بقرية شبرابابل نطاق الوحدة المحلية شبرابابل و ورشة ميكانيكا بقرية لابشيط نطاق الوحدة المحلية الهياتم و ورشة أخشاب بقرية المعتمدية نطاق الوحدة المحلية المعتمدية و ورشة تصليح كاوتش بقرية بشبيش نطاق الوحدة المحلية بشبيش و ورشة سمكرة بقرية الحوامدية الجديدة نطاق الوحدة المحلية محلة حسن و محل حبوب بقرية البنوان نطاق الوحدة المحلية البنوان

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75% على أعمدة الطرق الرئيسية و فصل التيار عن 59 لوحة و إعلان مضئ

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