وفاة عاملين وإصابة آخر في حادث سير بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بتروسيكل أثناء دوران الأخير من أحد الفتحات بالطريق نتج عنه وفاة قائد التروسيكل وموافقه وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي وإصابة عامل آخر كان برفقتهما باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن وتورم وكدمة بالعين اليمنى وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفـى ومصاب بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة "المتولي . ا . ا . ا" 27 سنة سائق ومقيم بمحافظة القاهرة اصطدام بدراجة نارية "تروسيكل" من الجانب الأيسر قيادة "إسلام . ر . ع . ع" 40 سنة عامل ومقيم بندر طما حال دوران الأخير من أحد الفتحات بالطريق .

نتج عن الحادث وفاة كل من :- قائد التروسيكل ومرافقه "محمود . ع . ع . م" 24 سنة عامل ومقيم بندر طما - وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طما المركزي وإصابة مرافقهما "زياد . ا . ا" 17 سنة عامل ومقيم بذات الناحية باشتباه ما بعد الأرتجاج وكسر بالفخذ الأيمن وتورم وكدمة بالعين اليمنى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي .

وبسؤال قائد السيارة والمصاب وشقيق المتوفي الأول سلامة . ر . ع . ع 45 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي الأخير الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .