محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، والتي تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop27 الذي افتتحه في نوفمبر الماضي 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجسدت المبادرة اتساقاً وتكاملاً تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف وضع خريطة على مستوي كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وذلك بفندق هلنان أوبرج الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ووليد صالح عضو اللجنة التنفيذية، ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف، ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

واستعرض محافظ بني سويف، المشروعات الذى قدمته المحافظة، وعددها 5 مشروعات في 3 فئات وتضمنت المشروع السفير للمحافظة وهو في مجال تدوير المخلفات والنفايات وحماية البيئة ، المقدم من شركة جرين سايكل "ضمن فئة الشركات الناشئة" ، علاوة على مشروعاً لتحويل ممشى كورنيش النيل السياحى للمشى منتج للطاقة النظيفة ، مقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف " ضمن فئة المشروعات المتوسطة بجانب مشروع آخر ضمن ضمن فئة الشركات الناشئة وهو زراعة بدون تربة،بغرض توفير منتج آمن طوال العام وتوفير نسبة استخدام المياه، والذي تقدمت به شركة الفيومي ،، ومشروعين ضمن "فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ و الاستدامة" وهما: مشروع لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية وأيضا مفارش من ورد النيل وأثاث من شجر الموز وغير من المنتجات حسب احتياج السوق، والذي تقدمت به جمعية مصطفى البكرى للتنمية بقمبش-مركز ببا، ومشروع تقدمت به مديرية الزراعة، في مجال إنتاج غذاء آمن للمحافظة على الصحة وبأسعار منخفضة يلب احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة.

ووجه المحافظ، الشكر الى ممثلى وزارت التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة و منسقى المحافظة وممثلى جهاز شئون البيئة والمجتمع المدنى لما قدموه من جهود كبيرة لتقييم المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

ومن جانبهما تحدثا محافظا الفيوم والمنيا، عن المشروعات الفائزة عن المحافظتين وما تحققه من حلول واقعية للتحديات المطروحة حاليا للحفاظ على البيئة، كما أشارا إلى الأهمية البالغة التى تمثلها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شهر المؤتمر استعراض أبرز المشروعات الفائزة عن محافظتى الفيوم والمنيا ،كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث و تكريم الفائزين بإهدائهم شهادة تقدير ودرع المبادرة.

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