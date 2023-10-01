محافظ الإسماعيلية يكرم الأولى على كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية

كرم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، سحر جلال قناوي سليمان خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، والحاصلة على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022/2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد كرمها الأسبوع الماضي خلال احتفالية "يوم تفوق الجامعات المصرية"، والذي أُقيم بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وهنأ بشارة بنت محافظة الإسماعيلية لتفوقها وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى كافة الجامعات المصرية في مجال طب الأسنان، متمنيًا لها المزيد من التفوق والنجاح في مستقبلها العلمي.

من جانبها، توجهت الخريجة سحر جلال بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن و حفاوة الاستقبال، مُعربة عن أملها في رفع اسم محافظة الإسماعيلية عاليًا في كافة الأوساط العلمية.

يذكر أن سحر جلال قناوي سليمان من أبناء منطقة تل ثمود بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.