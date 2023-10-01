إنطلاق فعاليات ورشة الأعمال الفنية لذوي الهمم بمركز صدفا بأسيوط

انطلقت فعاليات اليوم الأول لورشة الأعمال الفنية لأصحاب الهمم، بمركز تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة بقرية مجريس بمركز صدفا بأسيوط، تحت إشراف نسمة حامد رئيسة قسم الإعاقة ملف المركز، وبسنت رمضان مشرفة تأهيل المركز، بمقر المركز في قرية مجريس.

جاء ذلك تحت شعار “بأيديهم بنعمل فن” الذي أطلقته الإدارة العامة للخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع، ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي.

وقامت الفنانة آيات حسين محمد، بتعريف الطالبات بالمواد المستخدمة والهدف من الورشة.

وقدمت شرحاً مفصلاً عن تنفيذ الأشكال الفنية من شرائط الساتان الأبيض والأسود. ويشارك في الورشة أطفال من مختلف الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم: رحمة رمضان، فاطمة عبد الواحد، هدير عوض، حسناء عوض، مغربي محمد جمال، شيماء محمد جمال، دعاء خالد، جنى مصطفى، ريتاج مصطفى ومحمد مصطفى، الذين عبروا عن إعجابهم بالموضوع. التعبيرات. وهم سعداء جدًا بالمشاركة في هذه الأنشطة.

انطلاق فعاليات ورشة الأعمال الفنية لذوي الهمم بمركز صدفا بأسيوط