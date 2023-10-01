خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023، عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإيداع بدء بالفعل في بنك الراجحي ويتبعه باقي البنوك على مستوى المملكة العربية السعودية على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

خطوات التقديم للاستحقاق الضمان الاجتماعي

يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الخاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك اختيار كلمة انشاء حساب جديد من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ويظهر بعد ذلك نموذج التسجيل حيث يتم كتابة كل من الاسم ورقم الهوية بالإضافة إلى تاريخ الميلاد داخل هذا النموذج.

كما يتم تعيين كلمة مرور قوية ثم إعادتها مرة أخرى لتأكيد.

كما يتم الموافقة على جميع الشروط والاحكام الموضحة ثم الضغط تسجيل.

وهنا يتم انتظار وصول رمز التحقق من خلال رسالة نصية عبر الهاتف ثم إضافته في المكان الخاص به ثم النقر تسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

شرط الجنسية السعودية مع شرط الإقامة على الأراضي السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع لاستحقاق راتب الضمان.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة التي لديها أبناء منه.

المطلقات دون عائل.

الأيتام.

عدم امتلاك صكوك أو أصول أو أملاك.

الفئات المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي المطور، وهي على النحو التالي:

أولا المواطن الحامل لبطاقة التنقل.

السعودي وزوجة المواطن السعودي.

كما تستحق الدعم كل من الأرملة والمطلقة من سعودي.

كما يحصل المواطن السعودي حامل الجنسية السعودية على الدعم أيضا.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد القيمة الخاصة بالفرد والأسرة في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن الأسرة تحصل على 1100 ريال سعودي، أما الفرد الواحد فيبلغ قيمة الدعم الخاص به حوالي 550 ريال.

في حالة وجود أي شكوى أو استفسار من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، يمكن التواصل عبر رقم الضمان المطور الموحد وهو 19911 علمًا بأن هذا الرقم متاح على مدار الساعة في أيام العمل الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.