استقرار أسعار الفراخ والبيض بـ أسواق أسيوط

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها صناعة الدواجن والبيض في العديد من المدن المصرية، شهدت أسواق مدينة أسيوط اليوم استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض. وتعد المدينة من المدن الهامة في مجال إنتاج الدواجن والبيض، حيث تتواجد العديد من المزارع والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقد شهدت أسعار الدواجن في أسواق المدينة استقرارًا ملحوظًا، إذ لم تشهد أية زيادة في الأسعار عن الأسعار التي كانت سائدة في الأسابيع الماضية. وترجع هذه الاستقرار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

الأسعار الحالية للفراخ البيضاء للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 75 جنيها للكيلو على أساس سعر المستهلك.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك

وتم تحديد سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك بـ 95 جنيها للكيلو ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

الأسعار الحالية للفراخ البلدي للمستهلك

واليوم استقرت أسعار الفراخ البلدي عند حوالي 117 جنيهًا للكيلو ويختلف هذا حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البانيه..

وسجلت أسعار الفراخ البانيه استقرارا لتصل إلى نحو 190 جنيها للكيلوجرام

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد شهدت أيضًا استقرارًا في أسواق المدينة، حيث لم تشهد أية تغييرات يذكر في الأسعار. ويعود ذلك أيضًا إلى الإجراءات الحكومية الرامية للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التلاعب في السوق.

أسعار البيض في أسيوط اليوم :-

سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الطليق 155 جنيهًا

ويشعر المزارعون وأصحاب المشاريع الدواجنية في أسيوط بالارتياح لهذا الاستقرار في الأسعار، حيث يتمكنون من الاستمرار في إنتاج الدواجن والبيض بأسعار معقولة وملائمة للمستهلكين.

وبهذا يعكس هذا الاستقرار في الأسعار الوضع العام لصناعة الدواجن والبيض في مدينة أسيوط، حيث تشهد الصناعة استقرارًا نسبيًا يعيد الثقة إلى المستهلكين وأصحاب المصالح الدواجنية والبيضية.