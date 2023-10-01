مياه أسيوط: فريق للطوارئ ولجنة للمناوبات لسلامة العمل في خدمة المواطن

صرح المهندس على الشرقاوي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنه تم تشكيل لجنة المناوبات من مسئولي الرقابة والتفتيش ومسئولي فريق الطوارئ، ومسئولى الشبكات، والفنيين المختصين، للتعرف على أى أعطال والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية دون أى تتواني فى أداء الخدمة المقدمة.

وأشار أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ، والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمى الذى تقدمه بسواعد أبنائها على مدار 24 ساعة خلال اليوم.

و أكد أن مسئولى لجنة المناوبات يقومون بمتابعة سلامة سير العمل بجميع المناطق بالتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات و مديرى العموم و مديرى المناطق للوقوف على مدى جاهزية المعدات و الافراد و محطات وشبكات المياه والصرف الصحى واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع، لسرعة حل أى مشكلة في حينها.