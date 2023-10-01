إلكترونيًا.. طرق دفع فاتورة المياه لشهر أكتوبر

فاتورة المياه لشهر أكتوبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أكتوبر بالتزامن مع بدء الشهر الجديد استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.



وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا في ضوء التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي طرق دفع فاتورة المياه في سطور:



ماكينة الصراف الآلي للبنوك

مكاتب البريد

كما يمكن الدفع عن طريق فوري، مصاري



خطوات الاستعلام إلكترونيًا



يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

الضغط على دفع الفواتير الشهرية

تسجيل بيانات صاحب العداد

كتابة قراءة العداد

الضغط على زر الاستعلام

يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري



كيفية تقديم شكاوي

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.



طرق الاستعلام بالطرق التقليدية



كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.