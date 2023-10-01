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أيمن محسب: الحوار الوطني آلة ديمقراطية جمعت كل القوى في جلسات واحدة الديهي: إنجازات مصر التعليمية خلال عهد السيسي لم تحدث في ألمانيا أو بريطانيا
الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: الحوار الوطني آلة ديمقراطية جمعت كل القوى في جلسات واحدة

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر الآلة الديمقراطية الشعبية الحقيقية على أرض مصر على مر العصور، موضحًا أنه لأول مرة يجلس الجميع على طاولة واحدة في تاريخ العمل السياسي والحزبي المصري.

وأضاف  خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لدعم المستثمرين. 

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النائب أيمن محسب يُثمن إعلان الشركة المتحدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين

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النائب أيمن محسب: مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة كافية

ولفت إلى أن الحوار الوطني تلقى أطروحات متعددة خلال الجلسات، مضيفًا: "لأول مرة تتجمع كل القوى السياسية في جلسات واحدة". 

 

أيمن محسب يشيد بوقوف المتحدة على مسافة واحدة من المرشحين

وثمن الدكتور أيمن محسب، في وقت سابق، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها، وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم، التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

 وقال "محسب"، إنه بعد بدء الإجراءات الرسمية للاستحقاق الدستوري الذي يمثل أهم حدث سياسي في مصر، لاسيما أنه الذي يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر، لما لمنصب رئيس الجمهورية من أهمية، كان لابد من وضع النقاط على الحروف، من أجل التصدي لحملات التشكيك التي يقوم بها البعض بشكل متعمد، للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. 

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة تعي أن عليها دورًا ومسئولية وطنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في تقديم خدمة إخبارية متكاملة للشعب المصري، بتعريفهم بإجراءات العملية الانتخابية وأهميتها، وأيضًا تعريفهم بالمرشحين، وعرض أنشطتهم خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ مما يتيح فرص متساوية لجميع المرشحين، فضلًا عن أن ذلك يعكس الصورة الحضارية لمصر وإعلامها العريق. 

 وأكد النائب أيمن على ثقته التامة بكفاءة الإعلام المصري وقدرته على تقديم تجربة إعلامية تتمتع بالموضوعية، لا تعرف فيها الانحياز إلا لمصلحة الوطن والمواطن، وهو ما سيكون مثار إعجاب للمتابعين كافة والمهتمين بهذا الحدث المهم، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وأن يكونوا على وعى تام أن اختيارهم يسهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.

 

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