القس رفعت فكري يلقي كلمة في حفل المعهد المسكوني (شاهد)

أكد القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، على وحدانية المسيحيين في إيمان واحد مشترك على الرغم من اختلاف الطوائف والمذاهب ولكن الجميع شركاء في جسد السيد المسيح مخلص الأمة.

ألقى رئيس الحوار في سينودس النيل الإنجيلي، كلمة روحية خلال حفل تخرج الدفعة السابعة من المعهد المسكوني بالشرق الأوسط والذي يقام حاليًّا بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة والخدمات، وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة بالكنيسة القبطية.



اختتمت الكنيسة اليوم فترة الاحتفال بعيد الصليب المجيد، والذي بدأ الخميس الماضي ويعيد ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

يرجح التاريخ أن صعوبة العثور الصليب بسبب الرومان الذين طموره بالرمال، وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الإمبراطور أدريانوس.

يروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدها بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية أنها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.