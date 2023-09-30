يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة مهمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 2023/24، مساء اليوم السبت.

يتواجد ليفربول فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة، ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز استمرار الانتصارات للمنافسة بقوة على اللقب، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 فى الجدول.

بينما يسعى الفريق اللندني لمواصلة سلسلة اللا هزيمة، التي بدأها منذ 2 سبتمبر الحالي، أمام بيرنلي بخماسية مقابل هدفين، والانتصار على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا التعادل مع أرسنال في ديربي شمال لندن بهدفين لمثلهما.

يتسلح توتنهام بتألق نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي أحرز 7 أهدافًا حتى الآن بالبطولة ، ليصبح هدافًا للفريق وثاني هدافي الدوري خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ9 أهداف.

وفي المباراة الماضية التي غاب عنها النجم المصري محمد صلاح، نجح فريق ليفربول في الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام توتنهام، وتعلق جماهير الريدز آمالها على النجم المصري لقيادة الفريق لتحقيق انتصار جديد في المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.