أحمد مصطفي على مقاعد بدلاء الأخدود ضد الرائد بالدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي خورخي مندوسا المدير الفني لفريق نادي الأخدود تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الرائد اليوم في الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة.

أحمد مصطفي على مقاعد بدلاء الأخدود ضد الرائد

وجاء النجم المصري أحمد مصطفي على مقاعد بدلاء نادي الأخدود في مواجهة نظيره الرائد، كما تواجد الموهبة الشابة مراد خضري لاعب الأهلي المعار، بينما تواجد النجم الكاميروني الدولي لياندر تاوامبا على رأس تشكيل الفريق، والذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: باولو.

في خط الدفاع: عوض والربيعي وسولومون وبوركا.

في خط الوسط: الزبداني وعيد وتاناسي وكولادو.

في خط الهجوم: جودوين ولياندر تاوامبا.

ويتواجد أحمد مصطفي على مقاعد بدلاء الأخدود ضد الرائد اليوم وضمت الدكة حسين شيعان ونايف عسيري وحمد آل منصور وشرفي آل سليم وعبدالعزيز هتيله ومصلح الشيخ ومراد خضري وصالح الحارثي.