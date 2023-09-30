تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تم استقبال مجموعة من الأطفال في قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعبير الفني وتنمية مهاراتهم الإبداعية. وكانت الفنانة ولاء فرحات مسؤولة عن تقديم ورشة العمل الفنية للأطفال.

تضمنت الورشة الفنية إرشادات وتوجيهات مبسطة حول كيفية رسم لوحات فنية مستوحاة من المناسبة المباركة للمولد النبوي الشريف. استفاد الأطفال من إشراف الفنانة ولاء فرحات التي قامت بتوجيههم وتدريسهم التقنيات الأساسية للرسم، بما يشمل استخدام الألوان وتنسيق العناصر في اللوحة.

وقد تألق الأطفال في إنجازاتهم الفنية، حيث قاموا برسم صورة ملهمة للمولد النبوي الشريف، وظهرت مواهبهم الفنية الطبيعية من خلال التفاصيل الجميلة والألوان الزاهية التي استخدموها في الرسم. قامت الفنانة ولاء فرحات بتقديم المشورة والتعليقات الإيجابية لكل طفل، مما زاد من شعورهم بالثقة والتحفيز لمواصلة تطوير مهاراتهم الفنية.

وبالإضافة إلى التعلم والتقنيات الفنية، تمكن الأطفال أيضًا من التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، حيث أن عمل الفن يعزز التعاون والتفاهم بين الأطفال. وكانت الورشة الفنية فرصة لتعزيز الترابط المجتمعي وتعزيز الروح الإيجابية والمحبة بين الأطفال.

تعد هذه الفعاليات الثقافية والفنية في قصر جمال عبد الناصر مناسبة رائعة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية. إن تنظيم ورش العمل الفنية التي تفتح الأبواب للطفل للتعبير والتعلم من خلال الفن مهم جداً في تنمية شخصيتهم وتحفيزهم على استكشاف عالم الفن والإبداع.

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط تنظم "ورشة فنية للأطفال"

ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط تنظم "ورشة فنية للأطفال"