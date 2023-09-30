هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جواديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ينادي مانشستر سيتي، عن تشكيله لمواجهة نظيره ولفرهاميتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي، دياز، أكانجي، والكر

خط الوسط: فودين، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون والقناة الناقلة



من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويتربع فريق مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في أول 6 لقاءات بالبطولة، حيث يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بينما يقع فريق ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط ويستهدف وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيب جوارديولا، تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.