تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط، الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال محاضرة تثقيفية، بعنوان" مولد الهادى البشير محرر الإنسانية"، وبحضور احمد سيد الكبير، وذلك بمقر معهد أسيوط الجديدة الأزهرى.

وحاضرها الشيخ محمود شاهين محمد والذي تحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ذاكرا زوجاته وابنائه ومسيرة حياته وهجرته من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة كما تطرق إلى تقديم العديد من المعجزات الإلهية التي اصطفاها الله عز وجل في سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين

وتمت المحاضرة في إطار الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تم تسليط الضوء على الشخصية النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى دوره الهام في تحقيق الإنسانية والتعايش السلمي بين الناس.

وشارك الحضور بشكل فعّال في المحاضرة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، وتبادل الآراء والنقاشات حول الموضوع. وقد أثنى الشيخ محمود شاهين على الأهمية الكبيرة لتعلم سيرة النبي محمد في بناء جيل يتسم بالقيم الإنسانية والتسامح والعدل.

وأكدت رئيسة المكتبة، شيماء عبدالعال، على أهمية توعية الأطفال والشباب بقيم الإنسانية ومحبة النبي محمد، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الروح الدينية والأخلاقية لدى الجمهور الشاب.

وتعتبر مبادرة مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة في تنظيم هذه المحاضرة التثقيفية خطوة هامة نحو تعزيز التواصل الثقافي والديني بين الأجيال المختلفة، وتسهم في بناء مجتمع يسوده التسامح والتعايش السلمي.

من المتوقع أن تستمر مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية المتنوعة، بهدف تربية جيل واعٍ يحمل قيم الإنسانية والتسامح والعدل. ونأمل أن تتأثر الشباب بمحتوى هذه المحاضرة وتترسخ فيهم القيم النبوية السامية.

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بالمعهد الأزهرى بأسيوط الجديدة

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بالمعهد الأزهرى بأسيوط الجديدة