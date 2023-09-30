"ورشة فنية للأطفال" احتفالا بذكرى المولد النبوي بمكتبة آل عابدين بموشا

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة الأستاذ ياسر عبداللاه مجموعة من الاطفال في ختام فعاليات الورشة الفنية بمقر المكتبة قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية للأطفال وبدأت ورشة الرسم البسيطة والتلوين في مكتبة آل عابدين بموشا، بتعليم الأطفال المبادئ الأساسية للرسم. قامت الفنانة نسرين شوقي حنا بتقديم شرح مفصل للأطفال حول كيفية استخدام الألوان والأدوات المختلفة للرسم والتلوين.

تركزت الورشة أيضًا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قام الأطفال بتزيين عروسة المولد باستخدام الأقمشة وورق الفوم، وقام الأطفال بتصميم وتجهيز عروسة المولد بأسلوبهم الخاص، مما جعلها تبدو جميلة ومميزة.

شارك الأطفال بدمج الألوان المختلفة وتطبيق المهارات الفنية التي أتقنوها في الورشة، كانت هذه التجربة ملهمة للأطفال، حيث استمتعوا بالتعبير عن أنفسهم من خلال الفن وتجسيد الأفكار التي تحملها في قلوبهم.

قدمت مكتبة آل عابدين هذه الورشة الفنية بهدف تعزيز المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتشجيعهم على الاستمتاع بالفن. بدأت الورشة بالتعرض لمبادئ الرسم البسيطة، كما قامت الفنانة نسرين بتفسير واضح ومبسط لكل خطوة وتقنية.

تحققت الأهداف المرجوة من الورشة بنجاح، حيث تعلم الأطفال كيفية استخدام الألوان وخلق تأثيرات ورسومات ممتعة. كما أصبحوا قادرين على طرح أفكارهم بطريقة فنية والتعبير عن أنفسهم بثقة.

يعتبر تنظيم هذه الورشة الفنية في مكتبة آل عابدين فرصة رائعة للأطفال لاكتشاف وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية وتشجع المكتبة الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تهدف إلى التعلم والمتعة في نفس الوقت.

من المؤكد أن هذه التجربة ستلهم الأطفال لممارسة الفن والإبداع في حياتهم اليومية، وقد تكون نقطة الانطلاق لهم لمستقبل واعد مليء بالإبداع والتفوق الفني.

"ورشة فنية للأطفال" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بمكتبة آل عابدين بموشا

"ورشة فنية للأطفال" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بمكتبة آل عابدين بموشا