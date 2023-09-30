"تحيا مصر حرة" اسكتش مسرحي للأطفال تنظمه حضانة تبارك بقصر ثقافة ديروط

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون أطفال حضانة تبارك بديروط.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.



بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى بعنوان " الله في كل مكان " قدمتها سعاد محمدش، حيث قدمت الهدف من القصة بأن الله عز وجل في قلوبنا وموجود في كل مكان من حولنا كما تم قراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها

ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات بجانب تقديم عروض سينما الأطفال بالإضافة إلى تقديم اسكتش مسرحي بعنوان " تحيا مصر حرة " لمجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر

"تحيا مصر حرة" اسكتش مسرحي لأطفال تنظمه حضانة تبارك بقصر ثقافة ديروط

"تحيا مصر حرة" اسكتش مسرحي لأطفال تنظمه حضانة تبارك بقصر ثقافة ديروط