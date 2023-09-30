رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد

إنطلقت اليوم السبت، الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، أعمال الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024/2023م، بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية، واصطف طلاب وتلاميذ المعاهد بمختلف المراحل التعليمية في طوابير الصباح منذ الساعة الأولى للعام الدراسي، وانتظمت الدراسة في الفصول، مع متابعة ميدانية من فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ولجان المتابعة الميدانية المكثفة من المنطقة إلى معاهد المنطقة، والحضور الباكر للمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية.



وتفقد رئيس المنطقة عددًا من المعاهد التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، حيث حضر فضيلته طابور الصباح بمعهد بلصفورة الإعدادي الثانوي للبنين، وألقى كلمة في طابور الصباح هنأ فيها الجميع بالعام الدراسي الجديد، وحث الطلاب علي الجد والاجتهاد والحرص علي تحصيل العلم والفخر بالانتماء لمؤسسة عريقة مثل الأزهر الشريف تجمع عراقة الزمان والمكان وشرف دراسة علوم الإسلام.



وأكد الدكتور أحمد حمادي أن بداية هذا العام مبشرة وتدعو للتفاؤل، حيث احتفلنا خلال الأيام القلائل الماضية بالمولد النبوي، وسنحتفل الأيام القادمة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موجهًا فضيلته التحية لإدارة المعهد وللمعلمين على الانضباط والصورة المشرفة التي لمسها بالمعهد.

كما تفقد فضيلته العملية التعليمية بمعهد المتطور الابتدائي، ومر فضيلته على الفصول الدراسية وحجرات وفناء المعهد، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وحث الطلاب والمعلمين وجميع المنتمين إلى المعهد على الحد والاجتهاد والالتزام ليكون العام الدراسي حافلًا بالتميز والتفوق وتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على العطاء والبناء.