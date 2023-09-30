في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى حيث عقدت مكتبة الأنصار الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "المولد النبوي الشريف" بمقر مدرسة الأنصار الابتدائية المشتركة وبالتعاون بين وزارتى الثقافة والأوقاف.

حاضرها الشيخ حجاج صلاح عبد العال والذي تناول الحديث حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جعل اسمه مع لفظ الجلالة عنوان على الإيمان ولا يكفي أن يقول أحد من البشر “ أشهد أن لا إله إلا الله ” ولا يقبل عند ربه حتى يثني “ وأشهد أن محمداً رسول الله ” فقرن اسمه سبحانه وتعالى باسمه ﷺ تكريمًا وإعزازا له وان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو سنة متبعة ومحببة.

كانت المحاضرة تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي والتثقيفي للجمهور حول احتفال المولد النبوي الشريف، وتوضيح أهميته ومكانته في الإسلام. قدم الشيخ حجاج صلاح عبد العال عرضًا شيقًا ومفصلًا حول تاريخ المولد النبوي ومظاهر الاحتفال به في مختلف الثقافات الإسلامية.

تناولت المحاضرة أيضًا المفهوم الديني للمولد النبوي الشريف وأهم الأحداث التي وقعت خلال هذا الحدث المبارك على مدار العصور. تم تسليط الضوء على القيم الأخلاقية التي يعلمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن لهذه القيم أن تؤثر في حياة المسلمين في العصر الحديث.

كان الجمهور متفاعلاً بشكل كبير مع المحاضرة وأبدى إعجابه بطريقة تقديم الشيخ حجاج صلاح عبد العال للموضوع، حيث نجح في جذب انتباههم وتحفيزهم للتعلم والتفكير في القضايا الثقافية والدينية.

تعد هذه المحاضرة مثالًا رائعًا للتعاون بين مؤسسات الثقافة والأوقاف في تقديم المعرفة والتثقيف الديني للمجتمع. تسهم هذه المبادرات في تعزيز الوعي الثقافي والروحي وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين المسلمين وتشجيعهم على احترام وتقدير تراثهم الديني وثقافتهم.

نتطلع إلى المزيد من الفعاليات المثقفة والتثقيفية القادمة في مكتبة الأنصار الثقافية ومن خلال التعاون المشترك بين الوزارتين، حيث ستكون فرصة للمجتمع لاستكشاف وفهم تاريخهم وثقافتهم بشكل أعمق وتعزيز قيم الاحترام والتعايش بين أفراد المجتمع.

ثقافة الأنصار تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف