تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

استقبل قصر ثقافة البدارى برئاسة الفنان محمد أبورحمه لمجموعة من الأطفال وتنظيم محاضرة تثقيفية تحت عنوان "كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد". وقد تولى إلقاء المحاضرة الدكتور ممتاز عبد الكريم، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول كيفية التجهيز والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وأهمية الاستذكار واستعادة النشاط بشكل جيد لاستعادة الرتابة الدراسية.

وأوضح الدكتور عبدالكريم أهمية الاستيقاظ مبكراً وتجهيز الأدوات والمستلزمات المدرسية مسبقاً لتفادي أي ضياع أو إرباك في الصباح الأول من اليوم الدراسي الجديد. كما شدد على أهمية تناول وجبة إفطار صحية واعتيادية قبل الذهاب إلى المدرسة، حيث تلعب الطاقة المتجددة دوراً فعالاً في الاستيقاظ والتركيز خلال اليوم الدراسي.

وتحدث الدكتور عبد الكريم أيضاً عن أهمية ممارسة الرياضة صباحاً لزيادة النشاط وتحفيز الدماغ في بداية اليوم، حيث يمكن أن تؤثر ممارسة الرياضة بشكل إيجابي على التركيز والمذاكرة. وشدد على ضرورة ممارسة النشاطات الرياضية المفضلة للطفل، سواء كانت مشياً أو ركوب الدراجات أو حتى تدريبات سهلة في المنزل.

بالإضافة إلى المحاضرة التثقيفية، شهد القصر عرضاً سينمائياً لفيلم "هارلى". استمتع الأطفال بروحهم المرحة وانبهارهم بشاشة السينما، حيث استمتعوا بقصة المغامرة والتشويق المقدمة في الفيلم. يهدف عرض الأفلام في هذا النوع من الفعاليات إلى تنشيط حس الفن والترفيه لدى الأطفال وإتاحة فرصة لهم للاستمتاع بتجربة سينمائية مختلفة.

بهذه الطريقة، تمكن قصر ثقافة البدارى من استقبال وتفيض الإشراف على مجموعة من الأطفال وتقديم محاضرة تثقيفية تهدف إلى استعدادهم للعام الدراسي الجديد. ومن خلال الأنشطة المتنوعة مثل عروض السينما، يتمكن الأطفال من تجربة يوم مليء باللعب والتعلم في جو مرح ومثير.

" كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد " ورشة حكي للأطفال بثقافة البدارى

" كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد " ورشة حكي للأطفال بثقافة البدارى

" كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد " ورشة حكي للأطفال بثقافة البدارى