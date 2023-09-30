قصر ثقافة أسيوط يدعم المواهب الشابة

في إطار دعم المواهب الشابة وحرص الدولة علي تنمية المواهب منذ نعومة اظافرهم تقابل المخترع الصغير محمد محمود عبد المنعم مع عدد من الشخصيات المهمة في مجال الثقافة والفن في محافظة أسيوط. حضر الاجتماع ضياء مكاوى، وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، وخالد خليل، المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط، والدكتور وجدى رفعت، عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، وهاجر محروس، مدير مكتبة مصر العامة، والفنانة صفاء حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط.

يتمتع المخترع الصغير، محمد محمود عبد المنعم، بموهبة استثنائية في إبداع الأفكار والاختراعات الجديدة، وقد لاحظت هذه الموهبة المميزة في العديد من الابتكارات التي صممها، والتي تدل على عبقريته رغم صغر سنه. ولم يتوقف ابداع المخترع الصغير في قصر ثقافة أسيوط، حيث التقى مع ضياء مكاوى وخالد خليل والدكتور وجدى رفعت وهاجر محروس والفنانة صفاء حمدان، وقد نال إعجاب الجميع بإبداعاته وحماسه لمواصلة عمله وتطويره، ويتطلع الجميع لرؤية المزيد من إبداعاته في المستقبل.

تعتبر هذه اللقاءات فرصة هامة لتقدير ودعم ابتكارات المخترع الصغير، حيث يتم مناقشة تصاميمه وأفكاره المتميزة. على الرغم من صغر سنه، إلا أن إبداعاته تثبت عبقريته وموهبته في مجال الاختراع.

من الجدير بالذكر أن المخترع الصغير قد نفذ العديد من الابتكارات المنفردة، التي تشمل مجموعة متنوعة من المجالات. وقد لاقت ابتكاراته اهتمامًا كبيرًا وتقديرًا من قبل المجتمع المحلي. يتميز عمله بالابتكار والخيال الواسع، حيث يبتكر حلولًا فريدة للمشاكل التي تواجه المجتمع.

وفي إطار دعم المواهب الشابة، تتعاون الشخصيات المهمة التي حضرت الاجتماع مع المخترع الصغير لتوفير الدعم والتوجيه له. يهدف هؤلاء القادة والمسؤولين في مجال الثقافة إلى تشجيع المخترع الصغير على مواصلة الابتكار وتطوير مواهبه، وتوفير بيئة ملائمة لنموه الإبداعي.

من خلال الاجتماع وتواجد هؤلاء الشخصيات المهمة، يشعر المخترع الصغير بدعم كبير وتقدير لإبداعاته. يعد هذا الاجتماع فرصة له للتواصل مع من يمتلكون الخبرة في المجال، وتبادل الأفكار والنصائح التي تسهم في نموه وتطويره.

من الملفت للنظر أن المخترع الصغير هو من أبناء قصر ثقافة أسيوط، مما يجعل هذه اللقاءات أكثر أهمية. فقصر الثقافة يعتبر منصة رائعة للمواهب الشابة، حيث يتم توفير الدعم والفرص للابتكار والإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

تنطوي هذه اللقاءات على مجالات وفرص جديدة قد تفتح أمام المخترع الصغير أبوابًا جديدة للتعاونات والشراكات المستقبلية في مجال الابتكار والاختراع. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفرص في تعزيز رؤيته وتحقيق إمكاناته الكامنة لتطوير اختراعاته في المستقبل.

يحمل المخترع الصغير محمد محمود عبد المنعم الكثير من الطموح والشغف، ومع تقديم الدعم المناسب والتشجيع، يمكن أن يصبح من كبار المخترعين في مجتمعنا ويساهم في تطويره وتقدمه في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

قصر ثقافة اسيوط يدعم المواهب الشابة