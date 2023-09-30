ثقافة القوصية تنظم محاضرة تثقيف صحي بعنوان" نقص المناعة البشري"

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل وذلك بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي وباشراف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط والدكتور احمد سيد موسى وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور محمد سيد مرزوق ومدير العلاجي والدكتورة مونيكا عاطف شحاته مديرة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمديرية الصحة بأسيوط.

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة لتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة اسيوط برئاسة الأستاذة سحر مراد نظم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيف صحي بعنوان " نقص المناعة البشري" بمقر البيت بحضور الشاعر عبد الغني مسعود مدير عام بالتربية والتعليم سابقاً والأديب وجيه محيي الدين سعداوى موجه التربية المسرحية بالقوصية والشاعر اشرف رشاد حامد ودعاء الخطيب مديرة مدرسة جاد الرب الابتدائية بالقوصية ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية.

حاضرتها سناء حسن كامل منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والتي قدمت شرح مفصل عن مرض الإيدز فهو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية بينما تناولت طرق العلاج و الوقاية منه.

بيت ثقافة القوصية ينظم محاضرة تثقيف صحي بعنوان " نقص المناعة البشري"

بيت ثقافة القوصية ينظم محاضرة تثقيف صحي بعنوان " نقص المناعة البشري"