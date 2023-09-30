الحفل الختامي لفعاليات النادي الصيفي لأطفال قصر ثقافة أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بالقصر بحضور الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الاسبق وسهير القلاوى والأديب الدكتور احمد مصطفي علي والاعلامي عيد شافع ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي أسيوط.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتفقد معرض فنون التشكيلية نتاج ورش الفنون التشكيلية باشراف نورهان حسام وورش الخط العربي بإشراف ايمان حسن وهبه بجانب رسم علي الوجوه للاطفال.

تلاها احتفالية بمسرح القصر بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني أعقبها بعض المسابقات الثقافية للأطفال وعروض ماسكات عرائس قدمها الفنان محمد راتب بجانب تقديم المخترع الصغير محمد محمود عبد المنعم الذي اخترع الغسالة الصغيرة تلاها العرض الفني للموسيقي للأطفال بإشراف الفنان محمد عبد الصبور حيث قدم فريق كورال الاطفال مجموعة من الأغاني الوطنية تلاها العرض المسرحي " الكوفية الخفية" من تدريب وإخراج الفنان علاء مالك والتي تروى قصة شخص يرتدى كوفية مسحورة تخفي من يرتديها

الحفل الختامي لفعاليات النادي الصيفي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

الحفل الختامي لفعاليات النادي الصيفي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط