صرح "أوليج سوسكين" مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس "فلاديمير زيلينسكي"، جعل أوكرانيا مُعتقلًا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وكتب سوسكين على "تلجرام": "يتم قمع شعب أوكرانيا وأخذ كل شيء منه، وحشر الأوكرانيين كالماشية في معسكر اعتقال. لا توجد أي حرية في أوكرانيا ولا يناضل زيلينسكي من أجل أي حرية. هناك معسكر اعتقال يسجن فيه الرجال، والآن يريدون إرسال النساء إلى هناك أيضا"، في إشارة إلى حملات التجنيد الواسعة والتعسفية التي قد تطال النساء أيضا في أوكرانيا.

وانتقد القيادة الأوكرانية على دعوتها الدول الغربية لعدم اعتبار الأوكرانيين لاجئين وإعادتهم إلى البلاد وتجنيدهم للقتال.

وأضاف: "هذه الدعوات خاطئة وإجرامية".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن 16 مليون أوكراني وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، وأن 11 مليونا منهم عادوا إلى بلادهم في وقت لاحق، فيما غادر مليون إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولا يزال 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكي يُؤكد: أوكرانيا تسعى للانتصار في الحرب

أكد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، إن بلاده تسعى للانتصار في الحرب وتحقيق سلام مُستدام وموثوق، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال زيلينسكي اليوم السبت، إنه بحث مع ممثلي شركات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا الإنتاج المشترك للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.