أسيوط: مسابقة ثقافية للأطفال بثقافة ريفا

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتقديم سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهدت مكتبة صلاح شريت بريفا تنظيم مسابقة ثقافية مثيرة للأطفال تحت عنوان "فكّر وجاوب" استضافت المسابقة رئاسة حمزة محمد عكاشة، الذي تولى مهمة تقديم الأسئلة للفريقين كانت المسابقة تهدف إلى تعزيز المعرفة والتفكير النقدي لدى الأطفال، وكذلك تشجيعهم على التعلم والتركيز.

شارك فريق النجاح وفريق الأمل بحماس كبير، وجذبت الأسئلة انتباههم بشكل لا يصدق تمكن الفريقان من الإجابة على الأسئلة بمهارة وذكاء، مما أدى إلى منافسة شديدة بينهما. تميز الأطفال بالتعاون والتفاعل الإيجابي خلال المسابقة، حيث قدموا أفكارًا ملهمة وحلولًا ذكية للأسئلة المطروحة، بعد انتهاء الجولات النهائية من المسابقة، تم الإعلان عن فريق النجاح كفريق الفائز تألق الفريق بإجاباته السريعة والدقيقة، الأمر الذي أهلهم للحصول على الجائزة الأكبر تم تقديم جوائز رمزية للفائزين، من بينها شهادات تقدير وهدايا تذكارية.

كانت هذه المسابقة فرصة للأطفال للتعبير عن قدراتهم الثقافية والفكرية، واكتشاف مواهبهم المختلفة. كما ساهمت في تعزيز روح التنافس الصحي بينهم، وتحفيز رغبتهم في مواصلة الاستزادة من المعرفة، ويعد تنظيم مسابقات ثقافية مثل هذه في المكتبات فرصة ممتازة للأطفال لاستكشاف مجالات جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية. تساهم هذه المبادرات في تعزيز حب القراءة والتعلم، وتشجيع الأطفال على المشاركة النشطة في الأنشطة الثقافية، بصفة عامة، يعد تنظيم المسابقات الثقافية للأطفال أداة فعالة لتعزيز حس المنافسة الصحية وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع لديهم، ويشجع هذا النوع من الأنشطة الثقافية الأطفال على توسيع معرفتهم وتحفيز فضولهم الفكري.

على الرغم من أن المسابقة انتهت، إلا أن هذه التجربة ستظل لها آثار إيجابية على حياة الأطفال المشاركين ولذلك، يجب التشجيع على تنظيم مثل هذه المسابقات الثقافية في المستقبل، لأنها تساهم في بناء جيل مثقف وملم بمختلف المواضيع والمجالات.

مسابقة ثقافية للأطفال بثقافة ريفا