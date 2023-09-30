فرقة القوصية للانشاد الديني تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي

تتوالي فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث قدم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر عرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني بمقر بيت ثقافة القوصية ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

تأتي هذه الفعاليات في إطار الاحتفالات السنوية التي تقام في العديد من المناطق المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتهدف إلى إبراز الجانب الثقافي والديني للمناسبة. وتعد فرقة القوصية للانشاد الديني من أبرز الفرق الفنية المشهورة في المنطقة، حيث تقدم عروضا فنية متميزة تتضمن الأناشيد الدينية والتواشيح النبوية.

يأتي هذا العرض الفني ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وهي جهة تعنى بتنظيم العديد من المبادرات الثقافية والفنية بهدف تعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة في المجتمع. وتضم الهيئة فروعاً في عدة محافظات مصرية، بما في ذلك فرع ثقافة أسيوط.

تعد الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف فرصة للمصريين لإحياء التراث الثقافي والديني، وتعزيز الروح الإيمانية والتواصل مع الآخرين. وتشكل هذه الفعاليات منبرًا هامًا للتعبير عن الحب والتبجيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعريف الشباب بسيرته العطرة وتعاليمه النبيلة.

عرض فرقة القوصية للانشاد الديني هو فعالية تحمل في طياتها الجمال الفني والروحاني، حيث يقدم المنشدين أجمل الأناشيد والتواشيح التي ترسم صورة حميمة وأليمة عن حياة النبي وأخلاقه العظيمة. يعبر العرض عن الألوان الروحانية الداخلية لعبادة الشعب المصري وتمسكه بقيم الإسلام وثوابته.

وتعكس الاحتفالات الدينية والثقافية المتنوعة بمناسبة المولد النبوي الشريف التلاحم الاجتماعي والترابط الثقافي في المجتمع المصري، حيث يشارك الناس من كافة الأعمار والطبقات الاجتماعية في هذه الفعاليات. وتعد هذه الاحتفالات فرصة لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والمحبة بين المسلمين.

بهذه الطريقة، تعمل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وكافة الفعاليات المرتبطة به على إحياء التراث الثقافي وتوطيد العلاقات الاجتماعية والروحانية في المجتمع المصري، وتعزز روح التعاون والمحبة بين أفراده.

فرقة القوصية للانشاد الديني تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

فرقة القوصية للانشاد الديني تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف